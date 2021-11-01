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Kılıçdaroğlu: Zamlar durmuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu: Zamlar durmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" dedi.

CHP lideri Kılıçdaorğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza yüzde 48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Ey gözleri Biden'a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden haber sizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" dedi.


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