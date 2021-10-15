Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2)

'MERKEZ BANASI'NI HERKESİN SAHİPLENMESİ GEREK'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından binanın önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Kavcıoğlu, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve kendisine randevu verdiklerini belirtti. Görüşmede, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Merkez Bankası, bu ülkenin en gözde, en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzüldüğünü, buradan da yine herkese ifade edeyim. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesiyle gereken her şeyi kendi içinde kendi Para Politikası Kurulu ile birlikte almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları açıklaması ve bu rakamları gündeme getirmesi hem Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezervi Merkez Bankası'nın artmıştır. Bu Merkez Bankası'nın, ülkemizin gücünü göstermektedir" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında bürüt ve net rezerv tanımları hakkında tartışmalara da değinen Kavcıoğlu, kendilerinin bu konudaki tanımlarının IMF tarafından da kabul edildiğini belirterek, "Şu an yaklaşık 125 milyar dolar ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. Ben arkadaşlardan bunun da konuşulup, tartışılmasını isterim. Bu Türkiye açısından çok önemli ve ekonomik olarak güzel gelişmedir. Eksi rezerv tartışması dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Swapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, eksiye düşmek için her şeyi çıkarıyorlar; dünyada böyle bir tanımlama yok" değerlendirmesinde bulundu.