Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara: Düsturunuz milletimizin refahı olsun

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara seslenerek, "Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, bürokratlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bürokratlar; bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri