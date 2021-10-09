Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilerle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ümraniye ilçesinde atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan, geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarının sorunlarını dinleyerek, sohbet etti. Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır. Alın teri dökenlerin yanındadır. Siz çalışıyorsunuz. Siz kazanmak istiyorsunuz. Çoluk çocuğun rızkını sağlamak istiyorsunuz" dedi.