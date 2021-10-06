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Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne atıfta bulunarak, "Geldikleri gibi gittiler." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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