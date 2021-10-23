Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız"
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu.
AYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu. (1)