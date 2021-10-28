Kılıçdaroğlu: "En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz"
AA / Durmuş Genç - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisince düzenlenen "Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisince düzenlenen "Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı. (3)
Kılıçdaroğlu:
"En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz"