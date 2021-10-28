Kılıçdaroğlu: "En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz"

AA / Durmuş Genç - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisince düzenlenen "Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisince düzenlenen "Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı. (3)

Kılıçdaroğlu:

"En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz"

Kılıçdaroğlu: En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz

Kılıçdaroğlu: En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz

Kılıçdaroğlu: En iyi yetişen çocuklarımızı batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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