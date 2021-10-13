Kılıçdaroğlu: Düşünce özgürlüğünü savunacağız

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğünü hep beraber savunacağız. Düşüncesinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nın açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin sıradan bir kavram olmadığına dikkat çekerek, "Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktır. Bu milletin çıkarlarını savunmaktır. Eğer Merkez Bankası'nda yasa dışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada bir sorun var demektir. Dile kolay; 128 milyar dolar. Eğer biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra'daki tefecilere ödüyorsak; kim ödüyor bu parayı? Sizler ödüyorsunuz. Ekmek alırken, sakız alırken, süt alırken, elektrik yakarken, doğal gazı tüketirken, kömür alırken, bedel ödüyorsunuz. Nereye gidiyor bu paralar?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Türkiye'ye 6 ayda rahat nefes aldıracaklarını ifade ederek, "Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü, hiç kimseyi inancından ötürü, hiç kimseyi yaşam tarzından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Benim derdim o ailenin çocuğunun işi var mıdır yok mudur; onun kimliği, inancı, Allah'la kul arasına benim girmeye hakkım var mı? Peygambere verilmeyen yetkiyi siyasetçi kullanabilir mi? Onun çocuğu işsiz midir değil midir, huzurlu mudur değil midir; derdimiz budur. Yapacağımız işler; Sakarya'da Katar Ordusu'na peşkeş çekilen Tank-Palet Fabrikası var. Bir hafta içinde Katar Ordusu'ndan o tank-palet fabrikasını alacağım şanlı ordumuza teslim edeceğim. Esnafın pandemi döneminde bankalara borcu var, faiz borcu var. Bir hafta içinde faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da normal taksite bağlayacağız. Esnafın kira stopaj borcu var veya kesiliyor. Onu sıfırlayacağız" dedi.