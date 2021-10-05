Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Haberler
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "72 katlı bina yapmışlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "72 katlı bina yapmışlar. Sözde finans merkezi yapacaklar. Tefeciler Londra'da olmasın da o yüksek binada olsun. Neden bir de Londra'ya gidip hizmet edelim? Allah inandırsın, o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası burada kalacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşında gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. TBMM'de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil, milletin vekili olmasını isteriz. Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm üretirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birilerine teslim etmişse o kişiler milletin vekili olamaz. Biz, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' derken ana felsefemiz bu; milletvekili milletin vekili olmalı." diye konuştu.

İktidar olacaklarını ve ilk çıkaracakları kanunun "Siyasi Ahlak Kanunu" olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Bunu yapacağız." ifadesini kullandı. Düşüncelerinden, inancından ve kimliğinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Adımız ne, Halk Partisi, halkın partisi olacağız." sözlerini sarf etti.

"CHP iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınır mı?" diye soranların olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. En özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınıza vurmayacak, 'neden eleştirdiniz' diye. Ama biz, sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağız. Çünkü her eleştirinin kendine göre haklı bir payı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, eleştiri geldiği müddetçe siyasetçinin adımını daha dikkatli atacağını söyledi.

"En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, adaletin olduğu ülkede herkesin rahat konuşabileceğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"19 yıl bir kişi iktidar olup da hala yurt sorununu çözememişse o zaman bir sorun var demektir. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok. Amaç; cebimizi nasıl doldururuz. Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Şimdi de parça parça, Merkez Bankasını İstanbul'a nasıl taşıyacağız? 72 katlı bina yapmışlar. Sözde finans merkezi yapacaklar. Tefeciler Londra'da olmasın da o yüksek binada olsun. Neden bir de Londra'ya gidip hizmet edelim? Allah inandırsın, o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası burada kalacak. Herkes şundan emin olsun, yoksulluğu gerçekten tarihe gömeceğiz. Bu coğrafyada hangi inançtan, kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu yapmadığınızda o zaman siyaseti niye yapıyorsunuz? Bunu sağlayacağız."

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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