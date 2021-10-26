Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (1)

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var

Kılıçdaroğlu:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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