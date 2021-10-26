Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (1)