Kılıçdaroğlu: Biz senin her dediğine mühür mü basacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak'ta askeri varlığın 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile ilgili, "Gönül isterdi ki gruplara bilgi verilsin. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, 'gelin buna evet' deyin diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının günün 24 saat çalışarak mücadele ettiklerini belirterek "36 saat gözünü kırpmadan çalışmak ne demektir? 36 saat 'bir hastayı daha kurtarabilirim' diyerek çalışmak ne demektir? 36 saatin sonunda 'evime gideyim' diye yola çıkıyorsunuz ve trafik kazasında hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması demek, 'kadro eksikliği var' demektir, 'dışarıda atama bekleyenler var' demektir. Neden kadroları boş tutuyorsunuz? Kimler boş tutuyor? Atama yapın. 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Personel eksikliği nedeniyle insanlar olağanüstü gayret sarfediyorlar. İnsanı robot olarak gören bir anlayış olabilir mi? Sağlık çalışanlarına sesleniyorum; sakın moralinizi bozmayın. 'Yurt dışına gideceğim' diye bir telaşa kapılmayın. Size her türlü olanağı sağlayacağız. Söz veriyorum bütün sağlık çalışanlarını başımızın üstünde taşıyacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceklerini söyleyerek, "Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız. Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit etti. Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum, Bahçeli'ye soruyorum; bu yabancı askerler kim? ve sen 'yabancı askerler Türkiye'ye' el kaldıracaksın. Söyle bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Böyle bir rezillik olur mu? Terör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Taliban'ı mı getireceksin, Amerikalılar mı, Yunanlar mı kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden TSK ve polislerimizdir. Tezkeredeki yabancı güçler kim?" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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