Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para alınıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da yabancı nakliye TIR'larından ekstra para talep edilmezken, Türk TIR'larından 2 bin 500 Dolar ekstra para istendiğini söyleyerek, "2 devlet, 1 millet güzel. Bizim TIR'lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız?" dedi.

Akdeniz ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde yer alan TIR garajında, 'Büyük Nakliyeciler Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti yöneticileri ve nakliyeciler katıldı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in bulundurduğu liman sayesinde önemli bir lojistik merkezi olduğunu söyledi. İktidar olmaları halinde Mersin'in, sadece Türkiye'nin ve Avrupa'nın değil, dünyanın çok önemli bir merkezi haline geleceğini söyledi.

"İktidar olduğumuzda inşallah Suriye ile hemen barışacağız. Mısır ile hemen barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriye'den Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, burada karşılaştığınız sorunları da biliyorum. Sarp Sınır Kapısı'nda günlerce bekleyen TIR şoförlerini biliyorum. Azerbaycan'ın bizden aldığı ekstra paraları biliyorum. Sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini biliyorum. 2 bin- 2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyorum. Yabancı TIR'lardan alınmayan paraların Türk TIR'larından alındığını biliyorum. Bunlar olurken bu hükümet neden uykuda? Neden müdahale etmiyor? 2 devlet, bir millet güzel. Bizim TIR'lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız? Bir telefona bakar. Diyeceksiniz ki 'Sen Avrupa'dan gelen yabancı TIR'lara ne yapıyorsan aynısını bize de yap. Biz sizden ayrıcalık beklemiyoruz. Bu telefon açılmıyor arkadaşlar, o nedenle sahibiniz yok."