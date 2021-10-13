Kılıçdaroğlu Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyorum. Ankara, cumhuriyetimize yakışır bir başkent olma yolunda yeniden emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

"Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'siyasi cinayetler' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Babacan
Magazin Gülşen Tarkan
Spor Ersun Yanal Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kılıçdaroğlu Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:05:53. #1.11#