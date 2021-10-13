Kılıçdaroğlu Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyorum. Ankara, cumhuriyetimize yakışır bir başkent olma yolunda yeniden emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.
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