Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "10 Ekim Ankara katliamında dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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