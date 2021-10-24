Kılıçdaroğlu, 9 yıldır tamamlanmayan kentsel dönüşüm projesinin bitirilmesi sözü verdi (2)

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - TÜRKİYE MUHTARLAR BULUŞMASI'NA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağlar Toplu Temel Atma programı sonrası Fuar İzmir'de düzenlenen Türkiye Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Türkiye'nin 78 ilinden 366, İzmir'in tüm ilçelerinden 1150 olmak üzere toplam 1516 muhtarın katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, 105 maddeden oluşan muhtarlık temel kanunu taslağı hazırladıklarını söyledi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,