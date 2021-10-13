Kaymakam ve belediye başkanları pazarcı esnafını dinledi - Haberler
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Kaymakam ve belediye başkanları pazarcı esnafını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kaymakam ve belediye başkanları pazarcı esnafını dinledi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe pazarını dolaşarak esnafların pazar yerleri ile ilgili taleplerini dinlediler.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe pazarını dolaşarak esnafların pazar yerleri ile ilgili taleplerini dinlediler.

Emet ilçesinde salı günü, Hisarcık ilçesinde ise pazar günü kurulan semt pazarlarında sergi açan pazarcı esnaflarla bir araya gelen heyet, esnafların taleplerini alarak fikir alışverişlerinde bulundular. - KÜTAHYA

Kaymakam ve belediye başkanları pazarcı esnafını dinledi

Kaymakam ve belediye başkanları pazarcı esnafını dinledi

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