Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
ANKARA (DHA) - OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Osman Kavala'nın tutukluluk sürecine ilişkin açıklama yapan ve sersbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ile Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri