Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler
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Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ANKARA (DHA) - OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Osman Kavala'nın tutukluluk sürecine ilişkin açıklama yapan ve sersbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ile Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Osman Kavala için 'Serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son Dakika: Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
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