Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44 - Haberler
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Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

Katar'da ilk kez düzenlenen Şura Meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Katar'da ilk kez düzenlenen Şura Meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklandı.

Körfez ülkesi Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimleri için halk yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmiş, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'da sona ermişti. 30 seçim bölgesinde 26'sı kadın olmak üzere 294 adayın, 45 sandalyeden oluşan meclisin 30 sandalyesi için yarıştığı seçimlere katılım oranın yüzde 44 olduğu açıklandı. Erkekler ve kadınlar ayrı bölümlerde oy kullandı.

Meclisin geri kalan 15 üyesini ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani atayacak. Seçilen Şura Konseyi, yasama yetkisine sahip olacak ve devletin genel politikaları ile bütçesini onaylayacak.

Katar'da 2003 yılında yapılan anayasa referandumunda onaylanan seçimleri "deney" olarak nitelendiren Katar Emiri Al Sani, Konsey'in ilk yıldan itibaren "herhangi bir parlamentonun tam rolüne" sahip olmasının beklenemeyeceğini ifade etmişti.

Georgia Eyalet Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Allen Fromherz, oylamanın iktidardaki Al Sani ailesinin "iktidarı sembolik olarak paylaşma fikrini ciddiye aldığını, ancak aynı zamanda gücü kurumsal olarak diğer Katarlı kabile gruplarıyla etkin bir şekilde paylaştığını" gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan komşu ülkelerde olduğu gibi nihai karar verme yetkisi hükümdara ait olan Kuveyt, seçilmiş bir parlamentoya önemli yetkiler veren tek Körfez monarşisi olarak biliniyor. - DOHA

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

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Haber: Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44 - Haberler
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