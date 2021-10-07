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Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

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Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, kanser hastası olmasına rağmen eylemine devam ettiğini ve bu yüzden tedavilerini aksattığını söyledi.

Evladı terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, kanser hastası olmasına rağmen eylemine devam ettiğini ve bu yüzden tedavilerini aksattığını söyledi.

Van annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 22 haftadır partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"EVLADIMI ALMADAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 22 haftadır evlat nöbetlerine devam ettiklerini belirtti. Evlatları için asla geri adım atmayacaklarını ifade eden Sancar, "Cumhurbaşkanımız her zaman bizim yanımızdadır. Biz ise çocuklarımızı asla HDP'ye ve PKK'ya bırakmayacağız. Doğurduğumum Şeyma'mı, arkadaşımı istiyorum. Ben evladımı kaybolan yerden arıyorum. Kararlıyım, evladımı almadan geri adım atmayacağım" dedi.

"TEDAVİLERİM YARIDA KALDI"

Mide kanseri rahatsızlığının olduğuna dikkat çeken Sancar, "Kızım benim mide kanseri hastalığım var. Bunu hiçbir zaman dile getirmemiştim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Tedavilerim yarıda kaldı. O bebek katillerine güvenme ve onları dinleme kızım. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Ben zaten senin için bu şekilde ayakta duruyorum" diye konuştu.

Vanlı anne Saliha Mert ise yıldır evladından haber alamadığını dile getirerek, "HDP yandaşları evladımı kandırdı. Lanet olsun onlara. Onların bu ülkede ne işi var. Onlar bilmiyorlar mi bizler bir gün evlatlarımız için kapılarına mühür vuracağımızı. Bize yaşattıklarınızı sizde yaşayın HDP" şeklinde konuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

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