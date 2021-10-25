Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana... - Haberler
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Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kanada Büyükelçiliği:

Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."

Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." - ANKARA

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