Kahramanmaraş'ta dernek açılışına 300 araçlık konvoy

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta faaliyetine başlayan bir derneğin açılışı 300 araçlık konvoy ile gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki derneğin binasını açılışı öncesi, havalimanından başlayan araç konvoyu dernek binasına intikal etti. Konvoy ile adeta gövde gösterisi yapan derneğin üyeleri, daha sonra açılış için bina çevresinde toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından derneğin genel başkanı ve şube başkanları hep birlikte kurdeleyi keserek açılışı yaptı.

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık, "Pandemi nedeniyle ofisimizin açılışını gerçekleştirememiştik. Bugün o muhteşem konvoyumuz ile açılışımızı yaptık. Artık inanıyorum ki Kahramanmaraş'ın çok güzel çalışan bir sivil toplum kuruluşu oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ