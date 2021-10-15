KAĞIT TOPLAYICISININ YERALTI ÇÖP KONTEYNERİNDEN KARTON ALMAYA ÇALIŞTIĞI ANDA EYP PATLADI

KONYA'da, bir kağıt toplayıcısının yeraltı çöp konteynerinden karton almaya çalıştığı sırada patlama yaşandı. Patlamanın ardından konteynerde inceleme yapan polis ekipleri, biri patlamış, diğeri ise patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu tespit etti. Patlama nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.Olay, saat 18.36'da merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta bulunan Cemil Keleş Oğlu İlköğretim Okulu önünde bulunan yeraltı çöp konteynerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir kağıt toplayıcısının konteynerden karton almaya çalıştığı sırada patlama yaşandı. Patlama sırasında kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek çevre güvenliği alındı. Konteynerde inceleme yapan ekipler, patlamanın nedeninin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Konteynerde detaylı inceleme yapan ekipler, patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı daha buldu. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekiplerin detaylı araştırmasından sonra el yapımı patlayıcı imha edilmek üzere olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin, patlama sırasında olay yerinde bulunan kağıt toplayıcısının ifadesine başvuracağı öğrenildi. Olayın ardından Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kentte detaylı soruşturma başlattı.