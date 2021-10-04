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Japonya'nın yeni başbakanı Kishida kabineyi belirledi

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Japonya'nın yeni başbakanı Kishida kabineyi belirledi

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini kazanarak yeni başbakan olan Fumio Kishida, bakanlar kurulunu belirledi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini kazanarak yeni başbakan olan Fumio Kishida, bakanlar kurulunu belirledi.

Japonya'da iktidarda bulunan LDP'nin geçtiğimiz hafta yapılan liderlik seçimini kazanarak bugün ülkenin yeni başbakanı olan Fumio Kishida bakanlar kurulunda yer alacak isimleri belirledi. Önceki Başbakan Yoshihide Suga'nın kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı görevini yürüten Nobuo Kishi mevcut pozisyonlarını korurken, eski Olimpiyat Bakanı Shunichi Suzuki maliye bakanı, eski eğitim bakanı olan Hirokazu Matsuno da baş kabine sekreteri görevine getirildi. Daha önce maliye bakanı yardımcılığı yapan Yoshihisa Furukawa Adalet Bakanı olurken, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito partisinin genel başkan yardımcısı Tetsuo Saito yeni ulaştırma bakanı olarak atandı. Yeni kabinede sağlık bakanı ise daha önce LDP'nin Politika Araştırma Konseyi'nin başkan vekili olarak görev yapan Shigeyuki Goto oldu.

GÖREV DEĞİŞİMİ

Önceki Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından gözler "Japonya'nın yeni başbakanı kim olacak?" sorusunun yanıtına kitlenmiş, Abe hükümetinde baş kabine sekreteri olan Suga, başbakanlık koltuğunu sağ kolu olduğu Abe'den devralmıştı. Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen Suga, geçen ay yaptığı açıklamada LDP'nin liderlik seçimine yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

LDP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Geçen hafta yapılan LPD liderlik seçiminin galibi, seçimin ikinci turunda 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono'yu 257 oyla geride bırakan Kishida olmuştu. LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle ülkenin başbakanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Kishida, bugün yapılan olağanüstü oturumda Japonya'nın yeni başbakanı olarak seçilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

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