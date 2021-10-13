Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım - Haberler
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Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Afganistan'a yaklaşık 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Afganistan'a yaklaşık 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, online olarak gerçekleştirilen G20 toplantısında ülkesinin Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu. Fonun bu yılın sonuna kadar uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Afganistan'a ulaştırılacağını belirten Kishida, amaçlarının Afgan halkının karşı karşıya olduğu insani krize yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz cuma günü Kunduz'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı da kınayan Kishida, uluslararası toplumun ortak sorunu olan terörle mücadeleye dair çabaları ilgili muhataplarla iş birliği içinde hızlandırma sözü verdi. Kishida, Taliban'ın kapsayıcı bir siyasi süreç yürütmesinin ülkeyi yeniden inşa etmek için gerekli insan kaynağı, fon ve desteği geri getireceğini söyledi.

Taliban. geçtiğimiz ağustos ayında 20 yıllık aranın ardından yeniden yönetime gelmişti. Taliban yönetiminden yapılan açıklamalarda, insan haklarına saygı duyulacağı ve uluslararası camia ile iyi ilişkiler kurulacağı belirtilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

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