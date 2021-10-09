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Japonya Başbakanı Kishida ve Çin Devlet Başkanı Jingping ilk kez görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Japonya Başbakanı Kishida ve Çin Devlet Başkanı Jingping ilk kez görüştü

Japonya Başbakanı Kishida göreve gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, Çin'i yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmaya çağırdı.

Japonya Başbakanı Kishida göreve gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, Çin'i yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmaya çağırdı.

Göreve gelmesinin ardından başladığı diplomasi trafiğine hızla devam eden Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Kishida'nın göreve başlamasından bu yana Jingping ile gerçekleştirdiği ilk diplomatik temas olması yönüyle önem taşıyan görüşmede, Kishida'nın iki ülke arasındaki sorunlar konusunda diyalog talebini Jingping'e ilettiği öğrenildi. Jinping'i birlikte yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmaya çağıran Kishida, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumların da ele alındığını söyledi. Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları sorununu gündeme getirdiğini kaydeden Kishida, Xi'nin Japonya'ya gerçekleştirmesi beklenen olası resmi ziyaretin ise gündeme gelmediğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Xi'nin görüşmede, yeni dönemin gereklilikleri doğrultusunda diyalog ve işbirliğini ilerletme arzusunu dile getirdiği ifade edildi. Xi'nin tarihi ihtilaflar ve Tayvan gibi sorunların hassas bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Çin ve Japonya arasındaki ikili ilişkiler, Tokyo'nun kontrolünde olan ancak Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları konusu başta olmak üzere ekonomik ve tarihi ihtilaflar nedeniyle son yıllarda gerilmiş, Japonya'da kısa süre önce yaşanan Başbakan değişikliğinin Çin-Japonya ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabileceği yorumları yapılmıştı. - TOKYO

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Haber: Japonya Başbakanı Kishida ve Çin Devlet Başkanı Jingping ilk kez görüştü - Haberler
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