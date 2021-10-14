Japonya Başbakanı Kishida'dan, İngiliz mevkidaşı Johnson ile ilk temas - Haberler
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Japonya Başbakanı Kishida'dan, İngiliz mevkidaşı Johnson ile ilk temas

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Japonya Başbakanı Kishida'dan, İngiliz mevkidaşı Johnson ile ilk temas

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile İngiliz mevkidaşı Boris Johnson gerçekleştirdikleri ilk görüşmede, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile İngiliz mevkidaşı Boris Johnson gerçekleştirdikleri ilk görüşmede, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaklaşık yarım saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Göreve başlamasından bu yana İngiliz mevkidaşı ile ilk diplomatik teması olan görüşmede Kishida'nın, iki ülkeyi "küresel stratejik ortaklar" olarak nitelendirerek ikili ilişkileri daha da geliştirme isteğini dile getirdiği öğrenildi. Kishida'yı yeni görevinden dolayı kutlayan Johnson'ın ise ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin son yıllarda daha da derinleştiği konusunda fikir birliğine varan ikilinin, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in geçtiğimiz ay Tokyo yakınlarındaki bir ABD deniz üssüne demirlemesi ile söz konusu iş birliğin yeni bir boyuta taşındığını kaydetti. Kishida ve Johnson'un özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Fukushima gündemi

İngiltere Başbakanı Johnson ayrıca ülkesinin Fukushima Nükleer Santrali'nde 2011 depremi nedeniyle meydana gelen facianın ardından Japon gıda ürünlerine getirdiği ithalat kısıtlamalarını kaldırmayı tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Kishida da bilimsel bir bakış açısı doğrultusunda kısıtlamaların mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasını umduğunu söyledi. İkili ayrıca iklim değişikliği ve Covid-19 ile mücadele gibi küresel meselelerde iş birliğini derinleştirmeyi de kabul etti. - TOKYO

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Haber: Japonya Başbakanı Kishida'dan, İngiliz mevkidaşı Johnson ile ilk temas - Haberler
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