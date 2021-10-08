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Japon siyaset bilimciden seçim değerlendirmesi; yönetime destek azaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Japon siyaset bilimciden seçim değerlendirmesi; yönetime destek azaldı

Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Japonya'da seçimler yaklaşırken ülkedeki son durumu ve yönetim değişikliğini değerlendirdi.

Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Japonya'da seçimler yaklaşırken ülkedeki son durumu ve yönetim değişikliğini değerlendirdi. Wakizaka, "Yönetime destek yüzde 20- 30'a kadar düştü" dedi.

Eylül ayında Yoshihide Suga'nın Liberal Demoktarik Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından parti içi seçimin sonucu olarak eski Japonya Dışişleri Bakanı Humio Kishida'nın yeni parti genel başkanı olarak seçildiğini ve yeni başbakan olarak göreve başladığını söyleyen Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, "Yönetime destek yüzde 20- 30'a kadar düştü" diye konuştu.

"KOVİD-19 VAKA SAYISI ARTIŞI 'BAŞARISIZLIK' OLARAK GÖRÜLDÜ"

Japonya'da seçimler yaklaşırken iktidar partisi olan Liberal Demokratik Parti'nin genel başkanını neden değiştirdiği ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Japon Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Keisuke Wakizaka, "Bu sebep önceki Yoshihide Suga yönetiminin durumundan kaynaklanıyor. 2020 yılında başbakan olan Yoshihide Suga, Japonya içindeki ekonomik bunalım ve Kovid-19 pandemi kriziyle uğraşmak zorunda kaldı. Kovid-19 pandemisi ve buna karşı Japon hükümetinin tedbirlerinden dolayı Japon ekonomisi ciddi zararı gördü. Bu duruma karşı Suga yönetimi etkili politikayı üretemedi. Özellikle gençler arasında bu yönetime karşı duyulan itibar önemli derecede azaldı ve Japon hükümetince yapılan uyarıları dikkate almadılar. Ayrıca Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Kovid-19 vaka sayısı da hızlı şekilde artış gösterdi. Bu da Suga yönetiminin "başarısızlığı" olarak Japon kamuoyuna yansıtıldı. Böylece günümüze kadar devam eden krizi etkili şekilde yönetememesi Suga yönetimini olumsuz şekilde etkiledi" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİME DESTEK YÜZDE 20- 30'A KADAR DÜŞTÜ"

Japon kamuoyunun Suga yönetimine desteğinin yüzde 20-30'a kadar düştüğünü söyleyen Dr. Wakizaka, "Bu durum altında seçime girdiği takdirde Liberal Demokratik Parti tek başına Temsilciler Meclisi'ndeki koltukların yarısından fazlasını alamama ihtimali söz konusu olabilirdi. Gerçekten de muhalefet partilere desteğin az da olsa artması Suga yönetiminin zayıflamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Liberal Demokrat Partisi seçimi kaybetmemek, olumsuz imaja sahip olan Suga yönetimini devam ettirmek yerine yönetim kadrolarını değiştirip seçime girmeyi tercih etti" dedi.

"ÜMİT YOK"

Kishida yönetiminin daha önce rüşvet gibi skandallara adı karışan kişileri önemli kadrolarda bulundurduğuna da dikkat çeken Dr. Wakizaka, "Japon kamuoyu yeni yönetime karşı fazla ümit taşımıyor" şeklinde konuştu.


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