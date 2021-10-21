İYİ Partili Usta: "2022 bütçesi, yokluk bütçesi haline gelmiş durumda"

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "2022 bütçesi, yokluk bütçesi haline gelmiş durumda." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, toplumda bir heyecan oluşturmadığını savundu.

Toplumda sıkıntılı kesimler olduğunu kaydeden Usta, "Bütçede onların sorunlarının çözümüne yönelik birtakım beklentiler olurdu ama bu bütçede maalesef bunların hiçbiri yok. Bu yüzden ben bu bütçeye yokluk bütçesi diyorum." ifadelerini kullandı.

2022 bütçesinde yoksulluğa, gelir dağılımı sorununa, enflasyona bir çözüm bulunmadığını ileri süren Usta, "2022 bütçesinde çiftçi destekleri yok, borçluluk sorunu çözülmüyor. Tepeden tırnağa herkes borçlu ancak buna ilişkin hiçbir iddiası olmayan bir bütçe. EYT'liler, 3600 ek gösterge yok. Emekliler, çalışanlar, asgari ücretliler, memur, işçi yok. Bu yüzden 2022 bütçesi, 'yokluk bütçesi' haline gelmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Usta, 2022 bütçesinin hedeflerinin, şimdiden geçersiz olduğunun görüldüğünü ileri sürerek, "2021 bütçesinde, Orta Vadeli Program'da 2021 için kurun 7,67 olacağı söyleniyordu. 2021 bitmedi, şu anda kur 9,37'yi gördü. O gün, 'Bu kur tutmaz.' demiştik, haklı olduğumuz çıktı ortaya çıktı." diye konuştu.

Erhan Usta, bütçeye ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bütçede bir sürü 'yok' var ama kamu-özel iş birliğine ayrılan ciddi bir kaynak var. Yap, işlet, devret projeleri için 2017'de yalnızca 500 milyon liralık harcama yapılmış ama 2021'de yalnızca iki kaleme yani kara yolları ve şehir hastaneleri için 31 milyar liralık ödenek aktarılmış. 2022 bütçesinde yine bu iki kalem için 42,5 milyar lira ödenek öngörülüyor. Kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında devletin yapacağı ödemelerin yüzde 50 civarında artacağını öngören bir bütçeyle karşı karşıyayız."