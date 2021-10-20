İYİ Parti Lideri Akşener'den CHP'ye "parlamenter sistem" ziyareti

- İyi Parti Lideri Akşener'den CHP'ye "parlamenter sistem" ziyareti

Akşener:

"Parlamenter sisteme dair ana hatları ile bu ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımızın siyasi partilerin genel başkanlarının hiçbirinin bir itirazı yok. 6 siyasi partinin başkan yardımcıları beraber çalışıyorlar. Hazırlanan metin aralık ayı gibi bize sunulacak"

"(Irak ve Suriye tezkeresi) Eleştirilerimiz baki kalmak şartıyla evet oyu vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

"(Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı yorumları) Bana gelen bir talep yok. Ayrıca giderken zaten benden izin aldı"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parlamenter sisteme dair yapılan çalışmaları görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çalışmalar konusunda "6 siyasi partinin başkan yardımcıları beraber çalışıyorlar. Hazırlanan metin aralık ayı gibi bize sunulacak" diyen Akşener, Irak ve Suriye tezkeresine de evet oyu vereceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Grup Toplantısı'nın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ana konusu ise 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' oldu. İki parti heyetlerinin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Akşener, TBMM'ye gelecek olan Irak ve Suriye tezkeresini destekleyeceklerini belirtti. Osman Kavala hakkında 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Akşener, "Dışişleri Bakanlığına böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulur muyuz? Hayır bulmayız. Ama böyle taleplerin Türkiye'ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Rahip Brunson'u hatırlatan eylem ve söylemlerden uzak durmasını, Türkiye'nin itibarını öne koymasını tavsiye ederiz. Bunun önüne geçecek tek yol gerçekten hukukun işletilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi buradan ifade etmek isterim"

Irak ve Suriye tezkeresine destek vereceklerini belirten Akşener, "TBMM'ye gelen bütün tezkerelerle ilgili olarak önceden bir ekip kurarız. Onlar tartışırlar bir rapor ortaya çıkartırlar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımız ile paylaşılır. Çünkü milletvekili arkadaşlarımız buna evet veya hayır diyecekler. Bu çalışmayı yaptırdık ve o raporun sonucunda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğiz" diye konuştu.

"Hazırlanan metin aralık ayı gibi bize sunulacak"

Parlamenter sisteme dair yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akşener, "Parlamenter sisteme dair ana hatları ile bu ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımızın siyasi partilerin genel başkanlarının hiçbirinin bir itirazı yok. 6 siyasi partinin başkan yardımcıları beraber çalışıyorlar. Hazırlanan metin aralık ayı gibi bize sunulacak" dedi.

"Gerçeği Bülent Arınç da görüyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Bülent Arınç'ın bir programda CHP'nin oylarının arttığını belirtmesi ve bunu laiklik temelinden uzaklaşmasına bağlaması hakkında, "Bülent Arınç'ın ' Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artacak önümüzdeki süreç içerisinde' diye bir ifadede bulunması güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz" dedi.

CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresi hakkında yaptığı çalışmaların yeni sonuçlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, MYK sonrasında kararın verileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin farklı illerine yaptığı ziyaretlerin cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı şeklinde algılanmasını da yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Bana gelen bir talep yok. Ayrıca giderken zaten benden izin aldı" dedi.