İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret - Haberler
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İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

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İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i partisinin genel merkezinde ağırladı. İkili, 2 saat süren görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

Akşener'e ziyareti için teşekkürlerini ileten Davutoğlu, İYİ Parti'nin daha önceden gündeme getirdiği Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında konuştuklarını ifade etti. Bundan sonra sık sık görüşeceklerini belirten Davutoğlu, "Zaten açıkladıkları zamanda biz yakından takip etmiştik. Niyahette hepimizin omuz omuza vermesi lazım. Bu iş birliğini İYİ Parti ile Sayın Akşener ile sürdürüyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da daha sık görüşeceğiz. Her aşamada her konuda istişare etme içerisindeyiz. Bu istişareyi de yapılaştırdık bir anlamda. Partiler arasında Parlamenter Sistem ile ilgili yürütülen çalışmaları da bugün ele aldık. İttifak meselesi bunun dışında bir alandır. Ama her partiyle Türkiye'nin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Ekonomiye dair konuştuklarını vurgulayan Akşener, "Sayın Başbakan ile bu görüşmelerimizi paylaştık, onları dinledik. Ekonomiye dair konuştuk, işsiz gençleri konuştuk, demokrasinin geldiği noktayı konuştuk, hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim açımızdan faydalı olan bir görüşme oldu" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti lideri Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret - Haberler
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