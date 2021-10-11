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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından karşılanması Toplantı salonunda hediye takdimi Fotoğraf çekimi Görüşmeden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından karşılanması

Toplantı salonunda hediye takdimi

Fotoğraf çekimi

Görüşmeden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti - Haberler
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