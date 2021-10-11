İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından karşılanması Toplantı salonunda hediye takdimi Fotoğraf çekimi Görüşmeden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından karşılanması
Toplantı salonunda hediye takdimi
Fotoğraf çekimi
Görüşmeden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.