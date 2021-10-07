İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da temaslarda bulundu Açıklaması - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da temaslarda bulundu Açıklaması

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da temaslarda bulundu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidar olduğumuzda yargıyı bağımsız, hakimi bağımsız, hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz.

ADIYAMAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidar olduğumuzda yargıyı bağımsız, hakimi bağımsız, hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz." dedi.

Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mustafa Kemal Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ziyaretin ardından Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı makamında ziyaret eden Akşener, bir gazetecinin, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bir iktidar düşünün ki iddialar var. Bu iddialar nedir? Deliller doğru mudur? Bu dönemde soruşturmak yerine Türkiye'de her önüne gelenin terörist ilan edildiği bir dil oluşturuldu. En son kebapçılar terörist oldu. İddialar çok vahim iddialar. Ortaya konulan deliller çok ilginç deliller. Beğenmedikleri eski Türkiye'de olsa çoktan bakanların bir kısmı şu an itibarıyla soruşturma altında istifa etmiş olurlardı. Diğer taraftan da savcılar çoktan harekete geçmiş olur. Savcıların da ayrıca hukuki olarak soruşturma başlattıkları bir süreç ortaya çıkardı. Dolayısıyla biz şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye'de müthiş bir devlet ve ciddiyet krizi var."

İktidar olmaları halinde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin neler yapacaklarına ilişkin soru üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Yayınlanan o raporlar (Sayıştay) içerisinde öyle kötü şeyler var ki hakikaten göz göre göre hırsızlığın raporda dile gelmesi, teyit edilmesi, zabıt altına alınması bu ülke için bizi yönetenler açısından müthiş bir utanç kaynağıdır. Öyle bir hale geldi ki Türkiye, yapanın ve ahlaksızlığın yanına kar kaldığı bir dönemde hiçbir savcının harekete geçemediği buna karşın Sayıştay devlet kurumu. Devlet kurumunun Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği cevap, 'yalan'. Karayolları Genel Müdürlüğü de bir devlet kurumu, devlet kurumunun ortaya koyduğu rapora cevap iki kelime, 'Bunlar yalan'. Kıpırdamayan idare yani ciddiyetsiz devlet idaresi ve kıpırdamayan savcılar. Buradan yola çıkarak Türkiye bir hukuk devleti olsaydı, hukukun üstünlüğü geçerli olsaydı yargı bağımsız olsaydı bu konuların soruşturulması için harekete geçerdi. Bütün bunların olmaması, yargının da bağımsız olmadığı, adaletin ortadan kalktığı, hukukun ortadan kalktığı gösteren bir karine. İktidar olduğumuzda yargıyı bağımsız, hakimi bağımsız, hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da temaslarda bulundu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da temaslarda bulundu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da temaslarda bulundu Açıklaması

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