İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

AYDIN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partilerinin buluşma ve kaynaşma noktası olduğunu belirterek kucaklaşarak büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Aydın, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlediği 4. Yıl Kuruluş etkinliğinde yaptığı konuşmada, siyasetin cesaret istediğini ve dik durmak gerektiğini belirtti.

Siyasetin mücadele istediğini dile getiren Aydın, "Hedefi olanlar, bu yüce ve büyük milleti, içerisine düştüğü bu girdaptan ayağa kaldırabilmek için can feda edebilecek nitelikte olmalıdır. Bu insanların başlatmış olduğu bu siyasi süreç, Türk milletinin fıtratının kendisidir." dedi.

İYİ Partinin geçen seçimde kurduğu il ve ilçe teşkilatlarının tam anlamıyla birbirini kavrayamadan sokaklara inme mecburiyetinde kaldığını aktaran Aydın, "Onun karşılığı 10 puansa, göreceksiniz yapılan ilk seçimde hep birlikte İYİ Partiyi iktidar yapacağız." diye konuştu.

Aydın, İYİ Partinin makulü oynadığını vurgulayarak "Hiçbir siyasi partiye karşı, kinimiz ve nefretimiz yok. Burası bir buluşma ve bir araya gelme noktası. Onun için itmek ve korkutmak yok. Şimdiye kadar neredeydiniz demek yok. Kucaklaşarak büyümeye devam edeceğiz. Onun için Türk milletinin geleceğimize olan iradesiyle bu yolda yürümeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletin ittifakının adayı Cumhurbaşkanı olacak. Cenabı Allah'ta bize nasip edecek ve Genel Başkanımızı da başbakan yapacağız." diye konuştu.

Genel Başkan Meral Akşener'in de video mesaj yolladığı programda, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aydın, İYİ Partiye katılanlara rozet taktı. Programa, İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur, CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Etkinlik konser programıyla devam etti.