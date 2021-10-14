İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'un Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

NARMAN, ERZURUM (İHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

ERZURUM - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'un Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ağıralioğlu ve beraberindeki heyete cağ kebap ikramında bulunuldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Akpınar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde esnafları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Ağıralioğlu, partisinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İYİ Parti heyetinin ilk durağı Narman oldu. Esnaf ziyaretlerinin ardından eski Narman Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen'i ziyaret eden Ağıralioğlu, Narman'ı beğendiğini dile getirdi. Ahmet Yücel İşleyen ise sahibi olduğu Peri Otel'de misafirlerini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, heyete yemek ikramında bulundu.

Narman'ı ziyaretinin ardından Oltu'ya geçen Ağıralioğlu ve beraberindekileri, ilçe girişinde İYİ Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ ve partililer karşıladı. Esnaf ziyaretinin ardından parti binasında partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Ağıralioğlu ve beraberindekiler daha sonra Olur ilçesine geçti. Olur'da İlçe Başkanı Huriye Özgül ve partililer ile bir araya gelerek, esnafı ziyaret eden heyet, ayrıca Olur Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret etti. Ağıralioğlu'nu burada Dernek Başkanı Vedat Ergün ve mahalle muhtarları karşıladı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Ağıralioğlu ve beraberindeki heyete İYİ Parti Olur İlçe Başkanı Huriye Özgül Ormanağzı köyünde cağ kebap ikramında bulundu. Ağıralioğlu ve beraberindekiler yemeğin ardından Erzurum'a hareket etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri
CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir 'siyasi cinayet' iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor

CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Binali Yıldırım Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan
Magazin Seda Sayan Burak Sergen
Spor Caner Erkin
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:14:53. #1.13#