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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydıntepe yol ayrımında karşılanan Ekrem İmamoğlu, burada yarım saat kadar vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Araç konvoyu ile kente giren İmamoğlu'nu Şehit Nusret Parkı önünde davul zurna eşliğinde vatandaşlar karşıladı. Onlarca hediye verilen İmamoğlu, burada bir süre vatandaşlarla fotoğraflar çekildi.

Halkın yoğun olduğu bu bölgede bir konuşma yapan İmamoğlu, "Anadolu'nun bozkırında hepimizin kulağında küpe duran, yiğitliği ile meşhur Bayburt'un o güzel insanlarını ziyaret etmeden burada gitmek olmazdı" dedi.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren İmamoğlu, vatandaşın kendisine uzattığı kitabı imzaladı. İmamoğlu daha sonra konaklamak üzere Baksı Müzesi'ne gitti. - BAYBURT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi

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