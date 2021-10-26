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İspanya Devlet Sekreteri Barba, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
İspanya Devlet Sekreteri Barba, Türkiye'ye geliyor

İSPANYA Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba, bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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İSPANYA Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba, bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Sekreteri Barba, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşecek. Görüşmelerde, gelecek kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve hazırlıkları dahil olmak üzere ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler ele alınacak.


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