İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Politika
İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye ve Lübnan'dakilerle eş zamanlı olarak "Gazze'de Cihadımız.. Özgürlük ve Zafer" sloganıyla gerçekleştirilen kutlamaya hareketin yüzlerce destekçisinin yanı sıra Filistinli grupların liderleri de katıldı.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, etkinlikte yayınlanan görüntülü mesajda,"Olaylarla dolu olan bu yılın en baskın özelliği umut ve sürekli fedakarlıktı. Ayrıca Kudüs Kılıcı Savaşı (direniş güçlerinin geçen Mayıs ayında İsrail'e karşı başlattığı operasyonlar) gibi parlak zamanlara da tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki direniş güçlerine" birlik ve sürekli koordinasyon" çağrısında bulunan Nehale, hareketinin özellikle "Hamas ve onun silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları" ile koordinasyonla ilgili olduğunu vurguladı.

Hareketinin İsrail ile normalleşme projelerinin hepsini buna karışan ülkelerin sayısı kaç olursa olsun reddettiğini kaydeden Nehale, "düşmana karşı herhangi bir açılımın halkın, toprakların ve kutsalların aleyhine olduğuna" işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkına, "şehirlerine ve köylerine sızan işgal devriyelerine" karşı mücadele etmeleri çağrısında bulunan Nehale, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere de selam gönderdi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mahmud ez-Zehhar da etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, İslami Cihad'ın kuruluş yıl dönümü için tebrikte bulunarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Filistin'in kurtuluşu ve işgale karşı tüm yöntemlerle mücadele etmektir."

İslami Cihad Hareketi işgalci İsrail ile mücadele etmek ve Filistin topraklarını özgürleştirmek amacıyla 1987'de kuruldu.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:39:52. #1.17#