İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Hamaney'e ait ofisin kapatılmadığını duyurdu - Haberler
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İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Hamaney'e ait ofisin kapatılmadığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Hamaney'e ait ofisin kapatılmadığını duyurdu

İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Bakü'de bulunan ofisinin kapatılmadığını, Azerbaycan yönetimi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında elçiliğe ait Hüseyniye Camii'nin kapatıldığını duyurdu.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Bakü'de bulunan ofisinin kapatılmadığını, Azerbaycan yönetimi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında elçiliğe ait Hüseyniye Camii'nin kapatıldığını duyurdu.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan'da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinin kapatıldığına ilişkin haberler e yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, Ayetullah Ali Hamaney'in Bakü'de bulunan ofisinin kapatılmadığını, Azerbaycan yönetimi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında elçiliğe ait Hüseyniye Camii'nin kapatıldığı belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov ise korona virüs önlemleri kapsamında Hüseyniye Camii'nin kapatıldığını açıklamıştı. - TAHRAN

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Haber: İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Hamaney'e ait ofisin kapatılmadığını duyurdu - Haberler
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