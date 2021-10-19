İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İslam ümmeti birlik olmalı"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam ülkeleri ve ümmetin birleşmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam dünyasının önünde önemli fırsatlar olduğunu belirterek, "İslam ümmeti ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeli ve işbirliğini geliştirmeli. Ümmetin kendisini kapatmaya ve kilitlemeye hakkı yoktur, ümmetin ortak hedefi ise İslam dünyası üzerindeki emperyalist tahakkümü ortadan kaldırmaktır" dedi.

Reisi ayrıca, "İkinci dünya savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dünyada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ABD dünyada kendisini tek süper güç olarak gördü. Bugün ise İslam dünyasını kendisi için tehdit olarak görüyor. Bugün bölgede Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan ve Yemen'de İslam dünyasına düşman olanların tuzaklarını görüyoruz. Ayrılıkçı ve tekfirci düşünceleri bu bölgelerde kullanıyorlar. Tüm bu tuzaklar karşısında ümmet olarak birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Reisi, İslam ülkelerinin ve ümmetin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Rahmetli İmam Humeyni ve Dini Liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in üzerinde durduğu vahdet bugün stratejik öneme ve zarurete sahiptir" diye konuştu.

Batı dünyasının eski gücünde olmadığını belirten Reisi, İslam dünyasında ve tüm dünyada dine ve İslam'a olan ilginin gençler arasında arttığına işaret ederek, "Artık gençler Batılı ülkelere gitmek istemiyor. Eskiden Batı kültürü içerisinde yaşamak isteyen gençlerin bugün böyle bir arzusu kalmadı. İslam dünyasında ve hatta tüm dünyada dine ve İslam'a olan ilgi arttı. Gençler Batı ülkelerinin iddialarının geçersiz ve çürümüş olduğunu gördüler. İslami uyanış başladı. Bu toplantılar İslami uyanış programını belirmek adına önemli rol oynamaktadır. Bugün Lübnan ve Afganistan başta olmak üzere bölgede ümmete tuzaklar kuruluyor. Bunun anlaşılması ve görülmesi çok önemli" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Konferansa 52 ülkeden toplam 514 konuşmacı katılırken, 360 konuşmacının video konferans yöntemiyle toplantılara katılması bekleniyor. İslami Vahdet Konferansı'na Türkiye'den Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılıyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)