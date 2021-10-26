Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2... - Haberler
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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2...

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı

Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı

 CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıkladı
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