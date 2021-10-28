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Irak ve Suriye Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Irak ve Suriye Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'de görev alma süresini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla 2 yıl uzatan Irak ve Suriye Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) Irak ve Suriye'de görev alma süresini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla 2 yıl uzatan Irak ve Suriye Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararında, "Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM'nin 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı kararıyla verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM Kararıyla 30 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılan iznin süresinin 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılması Genel Kurul'un 26 Ekim 2021 tarihli 11'inci Birleşimde kabul edilmiştir" denildi.


- Ankara

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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