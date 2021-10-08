Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta Pazar günü yapılacak erken genel seçim kapsamında, sabah saatleri itibariyle güvenlik gücü, göçmen ve mahkumdan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Irak'ta Pazar günü yapılacak erken genel seçim kapsamında, sabah saatleri itibariyle güvenlik gücü, göçmen ve mahkumdan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Irak'ta seçmen, erken genel seçim için Pazar günü sandık başına gidecek. Pazar günü yapılacak oy verme işlemi öncesi güvenlik güçleri, göçmen ve mahkumlardan oluşan 1 milyon 196 bin 453 bugün oy kullandı. Yerel saatle 07.00 itibariyle sandık başına giden güvenlik güçleri, göçmen ve mahkumlar 18.00'a kadar kurulan 595 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçim Merkezi Gözlemcisi Behre Gerdi bugün katılım oranı yüksek olduğunu belirterek, "Tor el-Şems Örgütü Gözlemcileri olarak sabah saatlerinden itibaren yoğun katılım olduğunu gözlemledik. Erbil'de açılan 4 merkezde bin 750'den fazla seçmen oyunu kullanacak. 07.00'de açılan merkeze saat 07.30'dan sonra oy vermeye gelenlerin sayısının arttığını gördük" ifadelerini kullandı.

Irak'ta önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimde 40 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 24 milyon seçmen oy kullanacak. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği verilerine göre, 3 bin 249 aday mecliste bulunan 329 sandalye için mücadele edecek.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKKKCK mensubunu etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

 Son dakika haberleri | MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKKKCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri | MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder İrem Derici Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:45:31. #1.17#