Son dakika haberi... Irak Başbakanı El-Kazımi: "Ebu Bekir Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı"
Son dakika haber... Irak'ta terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığı açıklandı.
Irak'ta terör örgütü Deaş lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığı açıklandı.
Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin mali işlerden sorumlu yardımcısının yakalandığı açıklandı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Seçimlerin güvenliğini sağlamak için teyakkuzda olan kahraman güvenlik güçlerimizi bir diğer gözü de sınırın ötesindeydi" dedi. Sınır ötesinde zor bir görevde bulunan güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisini yakaladığını belirten el-Kazımi "Bu operasyon terör örgütü DEAŞ'ın Mali Sorumlusu ve Ebubekir El Bağdadi'nin Yardımcısı olan Sami Cesim'in yakalanması ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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