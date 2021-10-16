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İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock'un BM'deki rolü geri çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock'un BM'deki rolü geri çekildi

İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'a, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afrika ekonomisinin Covid-19'un etkilerinden kurtulmasına yardımcı olması için yapılan iş teklifi geri çekildi.

İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'a, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afrika ekonomisinin Covid-19'un etkilerinden kurtulmasına yardımcı olması için yapılan iş teklifi geri çekildi.

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Afrika ekonomisinin Covid-19'un etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacağı bir pozisyonda yer alacağını duyurmuştu. BM tarafından kendisine yapılan iş teklifi karşısında "onur duyduğunu" söyleyen eski Sağlık Bakanı Hancock'un heyecanı kısa sürdü. Hancock'un BM'den aldığı iş teklifi geri çekildi.

Haziran ayında sansasyonel bir şekilde Sağlık Bakanlığı görevinden ayrılmasından bu yana İngiltere Parlamentosunda Batı Suffolk Muhafazakar Parti Milletvekili olarak çalışmalarını devam ettiren Hancock, BM'deki işi almasını engelleyen bir kuralın ortaya çıktığını açıkladı. Hancock, "BM, görevdeki Parlamento üyelerinin BM bünyesinde özel temsilcilik görevi üstlenemeyeceğini bildiren teknik bir kuralın gün ışığına çıktığını açıklamak için benimle iletişime geçti. Bu da BM'nin daha önce teklif ettiği pozisyonda yer alamayacağım anlamına geliyor. Parlamentodaki rolümle elimden gelen her şekilde BM Afrika Ekonomik Komisyonu'nu (UN ECA) desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Hancock geçtiğimiz salı günü BM Genel Sekreter Yardımcısı Vera Songwe'den aldığı iş teklifini Twitter hesabından paylaşmıştı. Afrika ve Birleşik Krallık muhalefet partilerinin önde gelen isimleri, BM'nin bu rol için Hancock'u seçmesini eleştirirken, Dışişleri Bakanı Liz Truss, İskan Bakanı Michael Gove ve Kültür Bakanı Nadine Dorries, Hancock'u yeni pozisyonu nedeniyle tebrik etmişti.

Eski Sağlık Bakanı Matt Hacock geçtiğimiz haziran ayında ülkedeki korona virüs kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve asistanıyla olan gizli samimiyeti ortaya çıkınca Sağlık Bakanı görevinden istifa ederek, kısıtlama kurallarına uymadığı için özür dilemişti. - LONDRA

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Haber: İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Hancock'un BM'deki rolü geri çekildi - Haberler
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