İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3)

ANTALYA (DHA) - İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'da İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan il binasının açılışına İl Başkanı Hüseyin Baraner, ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, il başkanlığını gezdi.