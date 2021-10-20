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'İhracatçılar' teklifi, TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesini öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler başladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesini öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler başladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda ' Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, söz konusu kanun teklifinde ihracatın ve üretim artışının sürdürülebilirliği, büyümenin daha çok sanayi ve tarım üretimi ile ihracat odaklı olabilmesi ve istihdam oluşturan büyümeyi yakalayabilmeye katkı veren hükümler olduğunu kaydetti. Altunyaldız, ekonomide 3 temel unsur üetim, istihdam ve ihracatın çok kıymetli olduğunu, büyüme ve refahın da bunlar üzerine inşa edildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Her 1 liralık ihracat artışının büyümemizde 0.56 yüzdelik katkıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ihracata dayalı büyüme modelini önceliyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 7,2 büyümemizde ihracatımızın önemli bir payının olduğunu görüyoruz. Eylül ayı ihracatımız 20,8 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirmemize imkan verdi. Geçen günlerde Sayın Muş ilan etmişti; ülkemiz yalnızca bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardı. Bu bir ayda gerçekleştirebileceğimiz ihracattı. Ülkemiz hep birlikte bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla çok önemli mesafeler almasını sağladı. 212,2 milyar dolara ulaştı yıllık ihracatımız. Orta vadeli hedef 211 milyar dolardı. Yıl sonu itibarı ile 220 milyar doları geçeceğimizi ya da bu rakamı yakalayacağımızı bekliyoruz."

'İhracatçılar' teklifi, TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı

'İhracatçılar' teklifi, TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı

'İhracatçılar' teklifi, TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı

'İhracatçılar' teklifi, TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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