Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Burası çadır devleti değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın."

"10'unuz değil 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız."

-İHA-

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