Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Burası çadır devleti değil"
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın."
"10'unuz değil 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız."
-İHA-
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