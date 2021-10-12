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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Genel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki görüşmeye, Soylu ve Johansson birlikte geldi. Johansson'ın "Şeref Defteri"ni imzalamasının ardından, heyetlerle ' Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında Yüksek Düzeyli Diyalog' toplantısına geçildi. Bakan Soylu'ya toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı eşlik etti.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti
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Haber: Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti - Haberler
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