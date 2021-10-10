HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni bir anayasa için meclis dışındaki tüm partilerin sürece katkı sunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin acilen yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı var" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni bir anayasa için meclis dışındaki tüm partilerin sürece katkı sunması gerektiğini belirterek, " Türkiye'nin acilen yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı var" dedi.

Parti çalışmaları kapsamında Malatya'ya gelen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni bir anayasanın yapılması yönündeki açıklamalara değinen Yapıcıoğlu, tüm partilerin gündeminde bu konunun olmasına rağmen bir araya gelinemediğini dile getirdi. Yapıcıoğlu, "Bazı partiler mevcut başkanlık sisteminin kırmızı çizgileri olduğunu, bazıları da güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesini istiyor. Ama unutulmaması gereken şu ki, eğer bu memlekette yeniden parlamenter sisteme geri dönecekse de bu anayasa değişikliği ile mümkündür. Cumhurbaşkanı kendi taslaklarının hazır olduğunu, meclisteki diğer partilerin de bu konuda hazırlık yapmasını istedi. Biz de diyoruz ki, anayasa yapmak eğer bütün toplumun işi ise, eğer anayasalar toplumsal sözleşme ise meclis dışındaki muhalefet partileri de bu sürece katkı vermelidir. Biz HÜDAPAR olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Yeni bir anayasa için toplumun farklı kesimlerinin bir masa etrafında bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Elbette ki herkesin bir kırmızı çizgisi olabilir. Ama nu kırmızı çizgiler masanın üstüne konmamalı, herkesin cebinde dursun, bir araya gelinip ortak bir notada buluşulabilirse bu memleketi 40 yıldır yöneten darbe anayasasından kurtaralım, acilen Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor,...

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Ece Üner Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 01:10:40. #1.11#