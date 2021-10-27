HDP'li Turan: "Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için adımlar atılmalıdır" - Haberler
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HDP'li Turan: "Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için adımlar atılmalıdır"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
HDP'li Turan:

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Marmara Denizi'nin zamanı kalmamıştır, bir an evvel Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için adımlar atılmalıdır.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, " Marmara Denizi'nin zamanı kalmamıştır, bir an evvel Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için adımlar atılmalıdır." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1989'da başlatılan Haliç'i temizleme süreciyle Marmara Denizi'nin kirlendiğini söyledi.

Marmara Denizi'nde giderek artan kirliliğe rağmen bu kirliliği ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmadığını ileri süren Turan, "Müsilajın oluşumuna ilişkin çok fazla teori, iddia olsa da bunların hemen hepsinin merkezinde olan şey, bizim Marmara'yı kirletiyor olmamızdır." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nın önemli ölçüde hayata geçirilemediğini savunan Turan, "Marmara Denizi'nin zamanı kalmamıştır, bir an evvel Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Turan, kirliliğin önlenmesi için Marmara Denizi'nin hiçbir şekilde alıcı ortam olarak kullanılmaması, arıtılmamış Ergene derin deşarjının sonlandırılması ve denizin kendini restore edebilmesi için sahil kesimi ve hinterlantlarının koruma alanı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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